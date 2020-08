Sandro Tonali è al centro di un derby di mercato tra Inter e Milan. Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport, confermando l’inserimento dei rossoneri nella trattativa: "Ho apprezzato la serietà di Maldini, che conferma quella storica del Milan. Non aggiungo altro per non essere inopportuno e poco riservato". Per quanto riguarda i nerazzurri, invece, si è espresso così: "Marotta mi ha sempre confermato il forte interesse e io ho sempre evitato trattative con altri club, specialmente esteri, però il ragazzo ha bisogno di sapere quale sia il suo futuro. Perciò io non ho fretta ma lui sì, e mi sembra più che giustificata".