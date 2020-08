Il difensore centrale brasiliano lascia il Paris Saint-Germain e firma un contratto annuale, con possibilità di rinnovo per altri 12 mesi, con il club inglese: "Sono entusiasta di essere qui e sono pronto a lottare per conquistare altri trofei". E arriva anche il saluto del club francese: "Rimarrai per sempre nella nostra storia, grazie Capitano" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Dopo le visite mediche svolte a Milano nella giornata di giovedì, è arrivata la firma sul contratto e l'ufficialità: Thiago Silva è un nuovo calciatore del Chelsea. Dopo 8 stagioni al Paris Saint-Germain, dunque, il difensore centrale brasiliano lascia la Ligue 1 e sposa il nuovo progetto inglese con la formazione allenata da Frank Lampard. Una nuova sfida per lui che in carriera ha già conquistato la Serie A, con il Milan nella stagione 2010-2011, e per ben 7 volte consecutive il campionato francese proprio con il PSG. A comunicare il nuovo acquisto è stato direttamente il Chelsea, tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Il Chelsea Football Club ha completato l'acquisto di uno dei grandi nomi del calcio mondiale con Thiago Silva che si unisce al club con un contratto di un anno, con la possibilità di prolungare per ulteriori 12 mesi".

"Sono felice, non vedo l'ora di giocare a Stamford Bridge" approfondimento Dove potrebbe andare Messi? Tutte le ipotesi La nota pubblicata dal Chelsea prosegue con le prime parole da calciatore dei Blues per lo stesso Thiago Silva: "Sono così felice di entrare a far parte del Chelsea. Sono lieto di far parte dell'entusiasmante rosa di Frank Lampard per la prossima stagione e sono qui per lottare per i trofei. A presto, tifosi del Chelsea, non vedo l'ora di giocare allo Stamford Bridge". Parole di entusiasmo anche da parte della direttrice del Chelsea, Marina Granovksaia, che commenta così l'arrivo del brasiliano: "Siamo lieti di poter aggiungere alla nostra squadra un giocatore con le comprovate credenziali di livello mondiale come Thiago Silva. Dopo essersi esibito ai massimi livelli per molti anni, non abbiamo dubbi che la sua esperienza e qualità andranno a completare i tanti eccitanti talenti che abbiamo già qui. Thiago sarà un ottimo giocatore e speriamo che possa aggiungere nuovi trofei al suo impressionante elenco di riconoscimenti".