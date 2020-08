L'operazione è fattibile e la Juventus ci sta pensando seriamente: il 'Decreto Crescita' permetterebbe di usufruire di sgravi fiscali importanti e, in relazione alla trattativa Dzeko, i bianconeri potrebbero preferire di investire una determinata cifra per l'ingaggio dell'uruguaiano anziché per il cartellino del 34enne bosniaco. Suarez, inoltre, ha il passaporto italiano ed è quindi comunitario

Luis Suarez è la nuova grande idea per l'attacco della Juventus. Il giocatore è in uscita dal Barcellona, non rientra nel progetto tecnico di Koeman e sta trattando la risoluzione del contratto con la società blaugrana. E per i bianconeri, l'arrivo dell'attaccante uruguaiano classe 1987, è molto più di un sogno.

L'operazione è 'tecnicamente' possibile

Da un punto di vista sportivo il profilo di Suarez non va neanche discusso: sarebbe un grandissimo colpo per i bianconeri. Sotto l'aspetto fiscale, poi, la Juventus potrebbe usufruire delle agevolazioni del 'Decreto Crescita', che prevede, tra le altre misure, specifiche agevolazioni per l’attrazione in Italia di “capitale umano”, tra cui un regime ad hoc per gli sportivi professionisti incentivati a trasferire la residenza fiscale nel nostro Paese. La società bianconera ci sta pensando anche perché Dzeko, l'altro grande nome nel casting bianconero per l'attacco, costerebbe meno di ingaggio ma comunque per liberarlo dalla Roma servirebero circa 10-15 milioni di cartellino (che per un giocatore probabilmente all'ultimo grande contratto equivalgono a un investimento a perdere). Insomma, da un punto di vista economico potrebbero essere due operazioni molto più simili di quello che sembrano.