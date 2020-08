Weekend della verità per Messi: a Barça anche Pep

Continua il braccio di ferro tra il fuoriclasse argentino e il club blaugrana: domenica scatta il raduno per la nuova stagione e Messi dovrà uscire allo scoperto. Intanto il suo ex allenatore è stato fotograto in città: il City all'attacco MESSI-BARCELLONA, TUTTE LE NEWS LIVE



Verso le battute finali. A quattro giorni dal comunicato shock sulla volontà di lasciare il Barça, non si è ancora fatta luce sul futuro di Leo Messi. La bandiera blaugrana vorrebbe evitare lo scontro, il club è disposto a tutto (dimissioni di Bartomeu comprese) pur di trattenerlo ma non ha intenzione di far valere la clausola su cui invece punta Messi. Vediamo la situazione più nel dettaglio. Il nodo contrattuale Il rischio è che dopo 20 anni insieme Messi e il Barcellona possano lasciarsi con una fredda battaglia legale. Leo si considera infatti un giocatore libero di cercare un'altra squadra, forte di un'opzione sul suo contratto che prevede lo svincolo unilaterale al termine della stagione 2019/20. E qui scattano le ipotesi: il club sostiene che tale clausola era esercitabile non oltre il 10 giugno. Gli avvocati del giocatore spingono invece per la causa di forza maggiore: dato il prolungamento della stagione calcistica dovuto alla pandemia, l'argentino avrebbe ancora il diritto di svincolarsi dal Barça. L'alterco deriva da una circola in materia rilasciata dalla Fifa: "Se un contratto scade alla data di fine stagione originale, detta scadenza deve essere prorogata fino alla nuova data di fine stagione". Una proroga che per il Barça vale solo per i contratti in scadenza a giugno 2020, per i legali di Messi per ogni aspetto contrattuale.