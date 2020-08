Prosegue la trattativa per portare il difensore serbo dalla Roma all'Inter. Intesa totale tra i club, manca quella sulla durata del contratto del difensore: Kolarov attraverso il suo agente ha chiesto un biennale, il club nerazzurro offre un anno con opzione di rinnovo. Parti al lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutti

C'è ancora un punto che separa l' Inter e Aleksander Kolarov . Se la Roma e il club nerazzurro hanno infatti trovato l'intesa per il trasferimento a Milano del difensore serbo per un indennizzo di poco inferiore ai 2 milioni di euro, resta ancora un nodo da sciogliere: è quello riguardante la durata del contratto di Kolarov. L'Inter offre un anno con opzione di rinnovo , mentre il giocatore classe 1985 attraverso il suo nuovo agente Alessandro Lucci chiede un biennale . Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione che accontenti tutti e il dialogo proseguirà nelle prossime ore.

Dove giocherebbe Kolarov

leggi anche

Borja saluta l'Inter: "Un onore questi colori"

Dopo tre anni alla Roma, Kolarov si prepara allora a cambiare e vestire la terza maglia italiana della sua carriera dopo quella della Lazio a quella giallorossa. Nei piani tattici di Antonio Conte potrebbe giocare da laterale nel 3-5-2 ma anche come terzo di sinistra di una difesa a tre, posizione già occupata nella Roma di Fonseca. Con 42 presenze, 7 gol e 5 assist nell’ultima stagione in giallorosso, Kolarov rappresenta nelle idee di Conte il profilo di esperienza utile per rinforzare la rosa oltre a una risorsa importante anche in grado di garantire diversi gol su calcio piazzato. Dal 2017 il difensore si iscrive tra i migliori specialisti su punizione nella top 5 d'Europa, con 7 reti. Davanti a lui solo Leo Messi a quota 17.