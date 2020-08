Il club neopromosso in Premier League punta il centrocampista argentino dell'Udinese: dialogo in corso a Londra tra i due club. Nell'ultima stagione per De Paul 7 reti e 6 assist in 34 presenze in Serie A SERIE A, CHI HA AUMENTATO DI PIU' IL PROPRIO VALORE DI MERCATO?

Un club di Premier League sulle tracce di Rodrigo De Paul. Si tratta del Leeds, tornato nella massima serie inglese dopo 16 anni e pronto per un calciomercato ambizioso in attesa dell'esordio in campionato, programmato il 12 settembre contro i campioni in carica del Liverpool ad Anfield Road.