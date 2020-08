Iniziata la trattativa tra il centrocampista cileno e il Barcellona per svincolarsi dal contratto in essere fino al 2021: l'Inter intanto lavora con gli agenti per trovare l'intesa sull'ingaggio

Il Barcellona gli ha comunicato che non rientra nei piani di Koeman, occasione che l’Inter – dopo un lungo corteggiamento che dura ormai da diverso tempo – non vuole lasciarsi sfuggire, visto che Arturo Vidal è uno dei centrocampisti in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. I nerazzurri nei giorni scorsi hanno già avviato i primi contatti con l’agente del cileno (lo stesso di Alexis Sanchez), registrando l’apertura dello stesso Vidal al progetto Inter, attendono adesso le prossime mosse per poi affondare l’assalto decisivo. È infatti già iniziata la trattativa tra lo stesso centrocampista cileno e il Barcellona per svincolarsi dal contratto attualmente in vigore fino al 2021: una volta trovato l’accordo per la risoluzione, Vidal sarà poi libero di andare all’Inter.