Roma, ufficiale la permanenza di Mkhitaryan

L'armeno ha ufficializzato la sua permanenza nel club giallorosso: "Amo questo club, questa città e ho i tifosi nel cuore. Darò il massimo per raggiungere gli obiettivi. Ringrazio l'Arsenal e Wenger per il supporto che mi hanno dato e per aver creduto in me"

Mkhitaryan-Roma, il matrimonio continua. L'armeno, infatti, ha ufficializzato la sua permanenza in giallorosso dopo essersi svincolato dall'Arsenal. E sono proprio i Gunners che il trequartista ha voluto ringraziare con un post sui social: "Sono lieto di annunciare che mi sono legato, in modo permanente, al club giallorosso - ha scritto su Twitter -. Vorrei ringraziare l'Arsenal, il suo staff e i milioni di tifosi che mi hanno sostenuto durante quell'anno e mezzo. Un ringraziamento speciale ad Arsene Wenger per avermi portato nel club e aver avuto fiducia in me". In un altro post l'armeno si è poi focalizzato sul presente e sul futuro: "Ora inizia la preparazione per la mia nuova sfida e il mio secondo anno in Serie A - ha aggiunto -. Amo la città di Roma, amo questo club e porto tutti i tifosi nel cuore. Metterò tutto il mio impegno per raggiungere i nostri obiettivi!".