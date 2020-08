Non solo l'attacco, legato alle sorti della vicenda Juve-Dzeko e all'intreccio Under-Milik col Napoli. La Roma ragiona inevitabilmente anche sulla difesa, probabilmente con meno certezze tra quelli a disposizione di Fonseca in questo momento. Con Kolarov oramai a un passo dall'Inter, Smalling tornato allo United, Fazio e Juan Jesus da tempo fuori dai progammi della società e dell'allenatore, gli unici difensori a disposizione dell'allenatore portoghese sono, di fatto, il giovane Ibanez e Mancini. Per questo, allora, la società si sta muovendo in cerca di rinforzi: uno di quelli identificati dai dirigenti è Nehuen Perez dell’Atletico Madrid, classe 2000 che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Famalicão, squadra del campionato portoghese. Un giocatore di prospetto, nazionale under 21 argentina, molto quotato in patria, ma comunque un giovane da far crescere. Per questo, oltre a Perez, la priorità dei giallorossi resta quella di riportare a Roma Chris Smalling: una volta trovato l’accordo con il Manchester United, che lo valuta quasi 30 milioni, il club avrà il profilo di esperienza che cerca a cui potrà affiancare un giovane da far crescere.