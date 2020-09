Il centrocampista del Sassuolo, convocato per la prima volta in Nazionale, parla dal ritiro di Coverciano rispondendo al corteggiamento dei bianconeri: "Pirlo è sempre stato il mio idolo, la Juve sarebbe un sogno"

L'ex rossonero pare aver apprezzato il corteggiamento dei bianconeri, esponendosi in modo piuttosto chiaro: "Adesso mi godo il momento perché essere in Nazionale è un sogno che avevo fin da bambino, ma per quanto riguarda Pirlo è sempre stato il mio idolo e la Juve sarebbe un sogno".

Su Tonali in rossonero: "Se lo merita"

approfondimento

"Non ho rimpianti per come sono andate le cose con il Milan - ha aggiunto il centrocampista classe '98 - L'esperienza che sto vivendo nel Sassuolo mi sta aiutando a crescere e migliorare, ho sentito fiducia e per me è una rivincita. Tonali in rossonero nel posto che qualche anni fa era mio? Il Milan ha fatto le sue scelte e vanno rispettate, auguro a Sandro tutto il meglio, se arriva lì è perché se lo merita".