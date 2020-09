Nuovo rinforzo per l'Atalanta, che ha chiuso per l'arrivo di Rick Karsdorp dalla Roma. L'esterno olandese è rientrato dal prestito al Feyenoord e, dopo aver rinnovato il contratto di un anno, verrà trasferito ai nerazzurri con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 7 milioni di euro che scatta al raggiungimento del 60% delle presenze. Nuova avventura in Italia, quindi, per il classe 1995, che in giallorosso ha avuto poche chance per mettersi in mostra a causa degli infortuni e della rottura del legamento crociato che ne ha condizionato la prima stagione dopo l'arrivo in Serie A. Nell'ultimo anno si è rilanciato in Olanda con il Feyenoord, ora è pronto per un'altra esperienza italiana con la maglia dell'Atalanta.