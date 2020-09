Brahim Diaz a Milano: ora le visite mediche

Il talento classe 1999, arrivato in prestito dal Real Madrid, è in Italia: ora tampone e visite mediche di rito, poi si unirà al gruppo rossonero allenato da Pioli. "Sono molto felice di essere qui", le sue prime parole

La formula dell'affare

Brahim Diaz arriva al Milan in prestito secco dal Real Madrid, una formula scelta dai due club per velocizzare l’operazione e permettere a Pioli di avere al più presto il giocatore a disposizione in vista dell’inizio della nuova stagione che vedrà i rossoneri impegnati anche in Europa League (il 17 settembre la sfida secca valida per il secondo turno contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers a Dublino). Visti però gli ottimi rapporti tra Milan e Real, i due club nelle prossime settimane/mesi valuteranno la possibilità di inserire un diritto di riscatto e controriscatto nel contratto di trasferimento del calciatore.