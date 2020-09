Dopo giorni intensi di trattative, l' Inter ha praticamente chiuso per l'acquisto dalla Roma di Aleksandar Kolarov . L'accordo tra le due società per l'esterno sinistro serbo è stato trovato sulla base di 1 milione di euro che entrerà nelle casse giallorosse, più altri 500mila euro di bonus. Il calciatore, al momento impegnato con la propria nazionale in Nations League, rientrerà in Italia tra lunedì e martedì e sosterrà le visite mediche con il suo nuovo club, prima di firmare il contratto che lo legherà all'Inter. Kolarov siglerà un accordo annuale a 3.5 milioni di euro netti, con opzione di rinnovo per altri 12 mesi.

I numeri di Kolarov

Kolarov si appresta dunque a lasciare la Roma dopo 3 stagioni, nelle quali ha collezionato 132 presenze e ben 19 gol. Merito soprattutto della sua specialità, i calci piazzati: qualità che nel 2019 lo hanno portato a essere secondo soltanto dietro a Messi come numero di calci di punizione realizzati in tutto l'anno solare e nella stagione 2018-2019 a diventare il difensore con il maggior numero di gol segnati in un singolo campionato nella storia della Roma (8 reti realizzate). Quella con la maglia dell'Inter sarà per Kolarov la terza esperienza con una squadra di Serie A, dopo aver vestito anche la maglia della Lazio per 104 volte tra il 2007 e il 2010. In mezzo alle due esperienze romane, le 7 stagioni disputate con la maglia del Manchester City, durante le quali ha conquistato 6 trofei, tra cui 2 Premier League. Riparte dall'Inter, per provare a conquistare quello Scudetto che mai è riuscito a vincere in carriera.