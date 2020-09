Van de Beek è dello United: "Volevo nuova sfida"

Nessuna sorpresa e fumata bianca: Donny Van de Beek è un nuovo giocatore del Manchester United . A comunicarlo è lo stesso club inglese, con un tweet scherzosamente formale: "Salve a tutti. Speriamo che stiate bene. Volevamo solo annunciare Donny Van De Beek. Cordiali saluti". Affare fatto dunque, tra i Red Devils e l'Ajax che negli ultimi giorni avevano trovato l'accordo sulla base di 39 milioni più 5 di bonus . Come riferito dallo United con un successivo comunicato, il centrocampista classe '97 ha firmato un contratto di 5 anni con opzione per il sesto .

Van de Beek: "Nella squadra dei migliori centrocampisti al mondo"

A stretto giro sono arrivate le prime dichiarazioni del giocatore: "Firmare con un club con una storia simile è un'opportunità difficile da spiegare", ha commentato Van de Beek. "Ci tengo a ringraziare tutto il mondo Ajax, dove sono cresciuto e a cui rimarrò sempre legato. Ora sono pronto a fare il prossimo passo della mia carriera e competere al massimo livello: non c'è standard più alto del Manchester United". Il pensiero a Pogba e Bruno Fernandes: "Questa squadra ha alcuni dei migliori centrocampisti al mondo e so di poter imparare da loro, portando allo stesso tempo le mie qualità al gruppo. Non vedo l'ora di cominciare".

La carriera: exploit Ajax

Nato a Nijkerk, nella campagna olandese, Donny ha raggiunto sin da bambino il De Toekomst, la prestigiosa Academy del club di Amsterdam. Dopo 7 anni fra le giovanili, il debutto in prima squadra è arrivato nel 2015: da lì 175 presenze e 41 reti, toccando l'apice nella Champions League 2019. L'impresa del Bernabeu, quella dello Juventus Stadium (con tanto di gol), la finale sciupata all'ultimo minuto della gara di ritorno contro il Tottenham. L'uomo tra le linee di quello storico Ajax è proprio Van de Beek, valorizzato da Ten Hag anche in fase di inserimento. De Ligt e De Jong partiranno a fine stagione, un anno dopo il Chelsea ha chiamato Ziyech. Ora il grande salto tocca anche a Donny.