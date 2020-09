19/19

ANTONY, NOA LANG e LESSINA TRAORÉ - Non solo centrocampisti, nel precampionato dell'Ajax sono spuntati anche i loro nomi. Antony e Lang sono due ali d'attacco. Il secondo è un prodotto del vivaio, il primo è stato pagato 15 milioni al San Paolo in estate e ne vale già 18 su Transfermarkt. Fari puntati anche su Lessina Traoré (in foto), punta classe 2002 della Burkina Faso di grandi aspettative. Anche lui "made in Ajax".