La società giallorossa è ottimista per la conclusione positiva di un'operazione che porterebbe il difensore centrale inglese a titolo definitivo alla Roma: in caso di intesa totale, Smalling sarebbe già pronto a firmare un contratto triennale

La trattativa non si può considerare ancora conclusa, ma filtra ottimismo dagli ambienti giallorossi: l'intenzione della Roma sarebbe quella di chiudere l'operazione in tempi brevi e far firmare a Chris Smalling un contratto triennale. Paulo Fonseca può cominicare dunque a sorridere perchè con il difensore classe 1989 ritroverebbe un leader sia in campo che nello spogliatoio, in grado di collezionare 37 presenze con 3 gol nella sua prima stagione con la maglia giallorossa.