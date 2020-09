Napoli, il mercato ruota intorno a Koulibaly

Il calciomercato in entrata del Napoli ruota intorno all'eventuale cessione di Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale senegalese potrebbe lasciare l'Italia per raggiungere Guardiola al Manchester City. A quel punto la società del presidente De Laurentiis dovrebbe sostituirlo con uno tra il greco Sokratis Papastathopoulos dell'Arsenal (32 anni, con un passato in Italia tra Genoa e Milan) e l'argentino Marcos Senesi, 23enne del Feyenoord.