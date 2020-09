Faccia sorridente, pugno contro pugno. Da una parte Lampard, dall'altro Kai Havertz. E' ufficiale il trasferimento al Chelsea dell'ormai ex ragazzo prodigio del Bayer Leverkusen. L'ennesimo colpo per i Blues, veri protagonisti del mercato. Il tedesco infatti si aggiunge ai vari Werner, Ziyech, Chilwell, Thiago Silva e Sarr. Il classe 1999 - già 118 partite di Bundesliga alle spalle con 36 gol fatti - è sicuramente il rinforzo più costoso, dal momento che gli inglesi per portarlo a Londra hanno speso, stando a quanto riportato dai media nazionali, 89 milioni di sterline: "Sono molto felice e orgoglioso di essere qui, per me è un sogno che diventa realtà giocare in un grande club come il Chelsea e non vedo l'ora di incontrare tutti i giocatori e l'allenatore", le parole rilasciate da Havertz al sito ufficiale.