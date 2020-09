Nuova avventura per Maicon che, a 39 anni, ha firmato per il Villa Nova Atletico Clube. L'esterno era tornato in Brasile già da 3 anni, giocando prima in Serie A con l'Avai e poi in Serie B con il Criciuma. Ora ha deciso di scendere nel campionato Mineiro, la quarta divisione del calcio brasiliano. Maicon ha accettato l'invito di Amantino Mancini, suo ex compagno di squadra ai tempi dell'Inter. L'esterno destro che ha giocato anche nella Roma, infatti, è il nuovo allenatore del club brasiliano e sta per iniziare la sua seconda avventura in panchina, dopo la breve esperienza in Italia con il Foggia in Serie D dello scorso anno. Mancini in panchina e Maicon in campo: esperienza, qualità e un pizzico di Serie A nel Villa Nova Atletico Clube.