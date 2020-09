L'attaccante del Barcellona si sottoporrà nelle prossime ore a un test di lingua italiana, necessario per ottenere il passaporto comunitario: sarà un passaggio fondamentale per il trasferimento alla Juventus, visto che il club bianconero ha già occupato i due slot a disposizione per giocatori extracomunitari con McKennie e Arthur

Luis Suarez alla Juventus: un sogno di mercato al quale il club bianconero continua a lavorare con convinzione, con l'obiettivo di chiudere positivamente la trattativa. L'accordo tra la società e il calciatore è già stato trovato, ma prima di concludere l'operazione restano due ostacoli abbastanza importanti da superare: il primo riguarda l'ottenimento del passaporto comunitario da parte del calciatore, mentre il secondo è relativo al contratto che lega Suarez al Barcellona, con il club blaugrana che non ha ancora concesso la rescissione all'uruguaiano.

Esame di italiano nei prossimi giorni leggi anche Suarez, post sui social: c'è il like di Chiellini Per quanto riguarda il tema del passaporto comunitario, la prossima settimana potrebbe essere decisiva: Suarez si sottoporrà a un esame di lingua italiana, necessario per ottenere la cittadinanza del nostro Paese. Questo sarà un passaggio fondamentale per il trasferimento di Suarez alla Juventus, visto che la società bianconera ha già occupato i due slot disponibili per l'acquisto di calciatori extracomunitari con gli arrivi di McKennie e Arthur. L'attaccante uruguaiano è dunque al lavoro per diventare comunitario, grazie soprattutto alla moglie Sofia, nata a Montevideo ma di origini friulane.