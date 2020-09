1/7

UNA PUNTA PER LA JUVE - La dirigenza continua a lavorare per regalare un nuovo n° 9 ad Andrea Pirlo. Con Higuain ormai fuori dal progetto, restano sempre quattro i nomi in ballo per sostituirlo nell'attacco bianconero: dagli uruguaiani Cavani e Suarez ai centravanti già militanti in Serie A, Dzeko e Milik. El Matador è svincolato, il blaugrana potrebbe diventarlo presto (o al massimo servirà un piccolo indennizzo da parte del club bianconero nei confronti del Barça), mentre per arrivare al bosniaco o al polacco servirà trovare un'intesa anche tra le società

Juve, casting per l'attacco: la situazione