Non solo il Manchester City, anche il PSG vuole Kalidou Koulibaly: De Laurentiis lo valuta 75 milioni. Adam Ounas è sempre un obiettivo per l'attacco del Cagliari: nella trattativa, il Napoli ha chiesto l'inserimento del centrocampista Nandez

Kalidou Koulibaly è uno dei pezzi pregiati di questo mercato. Sul difensore senegalese c'è ormai da tempo il Manchester City, che continua il suo pressing e sta preparando una nuova offerta per provare ad accontentare il Napoli. Ma la concorrenza è agguerrita e su Koulibaly c'è anche il Paris Saint-Germain, alla ricerca di un nuovo difensore per sostituire Thiago Silva. Anche il club francese è quindi in corsa per il centrale azzurro, valutato ben 75 milioni dal presidente Aurelio De Laurentiis.