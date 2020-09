Il centrale inglese negli ultimi giorni non si è mai allenato con i Red Devils. La trattativa per il ritorno in giallorosso, soprattutto grazie alla sua volontà, è alle battute finali CALCIOMERCATO, GLI AGGIORNAMENTI

Lavora sul mercato la Roma, soprattutto per quanto riguarda la difesa, dove l'obiettivo - ormai da mesi - è Chris Smalling. Il classe 1989 - 37 presenze e tre gol nella scorsa stagione - spinge per tornare in giallorosso e lasciare il Manchester United. La trattativa è alle battute finali anche grazie alla volontà del calciatore che è ormai vicino al ritorno. A Carrington, sede del ritiro dei Red Devils, il centrale inglese non si è mai presentato in questi giorni. Segno di quanto l'intesa definitiva sia ad un passo. La Roma ha già un accordo per quanto riguarda il contratto del difensore.