L'avventura di Gonzalo Higuain alla Juventus si può considerare ormai conclusa: la nuova esperienza dell'attaccante argentino con l' Inter Miami sta per cominciare, con il calciatore che è atterrato nella giornata di venerdì in territorio americano. Ad accoglierlo è stato il presidente del club, Jorge Mas , che ha pubblicato su Twitter la foto insieme al calciatore in aeroporto, accompagnandola a una frase di benvenuto: "Un caloroso benvenuto ad Higuain, un attaccante ed un campione mondiale".

Ultimi dettagli con l'Inter Miami e risoluzione con la Juve

Manca soltanto l'annuncio ufficiale, atteso comunque nelle prossime ore, ma Gonzalo Higuain ha cominciato a muovere i suoi primi passi da nuovo giocatore dell'Inter Miami. La rescissione contrattuale con la Juventus ancora non è ufficialmente arrivata, ma dal punto di vista pratico la sua avventura in bianconero si è conclusa nel pomeriggio di giovedì, quando il calciatore non ha preso parte alla seduta di allenamento agli ordini di Andrea Pirlo e si è messo in viaggio verso la Florida. Soltanto una volta sistemati tutti i dettagli con il club statunitense (firmerà un contratto biennale da 7.5 milioni di euro a stagione), Higuain tornerà in Italia e renderà formale il suo addio alla Juventus. La vita bianconera dell'attaccante argentino si conclude con 3 scudetti in 3 stagioni, ai quali ha contribuito con 66 gol in 149 partite.