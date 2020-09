Intesa più vicina per portare il difensore uruguaiano in Sardegna: la trattativa può essere definita già nella giornata di martedì. Godin saluterebbe Milano dopo una sola stagione e 36 presenze. L'Inter intanto attende il definitivo via libera del Barcellona per accogliere Vidal CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Passi in avanti tra Cagliari e Inter per definire il passaggio di Diego Godin in Sardegna. Il difensore centrale uruguaiano classe 1986, che con Conte nell'ultima stagione ha collezionato 36 presenze in tutte le competizioni con un finale in crescendo, è più vicino al passaggio nella rosa di Eusebio Di Francesco. Il club nerazzurro conta di poter chiudere nella giornata di martedì il trasferimento dell'ex bandiera dell'Atletico Madrid, che giocherebbe in una terra che sua moglie Sofia, figlia di Pepe Herrera, ex centrocampista del Cagliari dal 1990 al 1995, conosce bene.