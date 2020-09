Red Devils al lavoro per rinforzare l'attacco di Solskjaer: per Sancho il Borussia Dortmund chiede 116 milioni, l'alternativa low cost secondo Sky Sports è nell'arrivo in prestito di Bale. Il gallese al Real Madrid percepisce uno stipendio da 14,5 milioni a stagione CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Non c'è solo Jadon Sancho nel mirino del Manchester United. Nel caso in cui l'affare con il Borussia Dortmund per la stellina inglese non dovesse andare a buon fine, i Red Devils hanno già un'alternativa pronta. Come spiega Sky Sports, c'è Gareth Bale nel mirino dello United. Nonostante il club di Manchester abbia fatto passi in avanti con gli agenti del giocatore, è complicato soddisfare le richieste del Borussia Dortmund, che valuta il cartellino di Sancho circa 116 milioni di euro. Un'alternativa di lusso ma low cost è rappresentata dal gallese del Real Madrid, 20 volte in campo (14 da titolare) con 3 reti e 2 assist nella scorsa stagione.