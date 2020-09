Giallorossi al lavoro per definire l'arrivo del centrale classe 2000, tra le rivelazioni dello scorso campionato con il Verona: trattativa avanzata sulla base del prestito con obbligo di riscatto a 30 milioni. Il suo arrivo non escluderebbe il ritorno di Smalling dal Manchester United

Su Kumbulla ha tentato nelle ultime ore un inserimento anche il Siviglia ma la Roma è in vantaggio sugli spagnoli. L'accelerazione per Kumbulla, 26 presenze in stagione, è anche una risposta alle difficoltà che il club giallorosso sta incontrando per riportare in Italia Chris Smalling dal Manchester United, con i Red Devils che hanno giudicato insufficiente anche l'ultima proposta arrivata dalla Roma.