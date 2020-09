Roma, Kumbulla è sempre più vicino

Si attende ora il contatto tra la società giallorossa e gli agenti del difensore, per trovare l'intesa definitiva sull'ingaggio e procedere alla chiusura totale della trattativa. Dopo le difficoltà riscontrate nella trattativa per Smalling, con il Manchester United che ha rifiutato l'ultima offerta presentata, la Roma ha quindi deciso di puntare su Marash Kumbulla e dare un'importante accelerata alla trattativa per portare il difensore classe 2000 nella squadra di Fonseca.

L'operazione Milik

Non solo la difesa e Kumbulla, la Roma pensa a rinforzare anche l'attacco. E, in questo senso, sono stati fatti passi in avanti per Arkadiusz Milik. Si è ridotta la distanza con il Napoli: i giallorossi hanno offerto 25 milioni totali, di cui 3 per il prestito, 15 per l'obbligo di riscatto e 7 di bonus. Queste cifre rappresentano una buona base d'intesa tra i club. Al polacco, invece, è stato proposto un contratto di 5 anni a 5 milioni di euro a stagione. Da vedere se Milik aprirà al trasferimento, in tal caso il suo arrivo a Roma potrebbe sbloccare l'operazione Dzeko-Juve.