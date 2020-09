Roma, De Sciglio vicino. Milik non apre ancora

Un ultimo step mancante, ma di quelli importanti. Cruciali. Milik continua a non sciogliere le sue riserve e a non dire di sì alla proposta della Roma (un quinquennale a 5 milioni a stagione). Per questo al momento i giallorossi e il Napoli non possono chiudere l'affare nonostante la distanza ormai minima tra club – intesa trovata sulla base di un trasferimento da circa 25 milioni (3 per il prestito, 15 per l’obbligo e 7 di bonus). Servirà ancora tempo per arrivare alla punta polacca. Una telenovela, quella del futuro del classe 1994, che sta frenando anche la trattativa fra Juve e Roma per Dzeko.