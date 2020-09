Ci potrebbe essere un ritorno al Tottenham nel futuro di Gareth Bale. La notiza arriva dall'Inghilterra. Secondo quanto riportato da Sky Sports, infatti, l'entourage dell'esterno gallese del Real Madrid ha avuto nelle scorse ore contatti con gli Spurs per riportare il giocatore in prestito in Premier League. A conferma del dialogo in corso, ci sono le parole di Jonathan Barnett, agente di Bale, alla Bbc: "Stiamo parlando, Bale ama ancora il Tottenham". A Londra il 31enne del Real ha giocato dal 2007 al 2013, mettendo insieme 203 presenze e 55 reti prima di passare in Spagna per una cifra vicina ai 100 milioni di euro. Perché il ritorno si concretizzi, spiega Marca, serve però che il Real paghi una parte dello stipendio di Bale, oggi pari a 14.5 milioni. Il Tottenham, che sul mercato ha speso circa 32 milioni di euro per acquistare il portiere Joe Hart, il terzino destro Matt Doherty dal Wolverhampton e il centrocampista Pierre-Emile Hojbjerg dal Southampton, cerca rinforzi in attacco, come ammesso da José Mourinho ha spiegato dopo la sconfitta contro l'Everton nella prima di Premier League. Oltre a Bale, il club inglese guarda anche a Bas Dost dell'Eintracht Francoforte come alternativa di peso al centro dell'attacco.