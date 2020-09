Andrea Pinamonti fa ritorno all’Inter , società dove è cresciuto calcisticamente prima di lasciare Milano per trasferirsi al Genoa la scorsa estate. Un anno lontano dalla Pinetina, ora il ritorno all’Inter dopo l’accordo con il club rossoblù: l’attaccante classe 1999 ha infatti sostenuto le visite mediche con i nerazzurri e a breve si aggregherà al gruppo allenato da Conte, anche se non è da escludere che il calciatore venga mandato in prestito per giocare con maggiore continuità.

Pinamonti: "Se resto? Cercherò di convincere l'Inter"

Pinamonti che ha parlato così del suo futuro ai giornalisti che lo aspettavano all’uscita dalla struttura dove ha sostenuto le visite mediche: "Ho appena finito le visite, è andato tutto bene e sono contento di questo. Adesso penserò a lavorare sul campo. Se vorrei tornare all’Inter? Il mio obiettivo è crescere e migliorare ogni anno, dando il massimo. Se resto all'Inter? Bisognerà parlare con la società e il mister, io cercherò di dare il massimo per convincere tutti e far vedere che posso fare il mio”. Pinamonti ha poi aggiunto: "Se mi aspettano per allenarmi alla Pinetina? Non oggi, ora vedrò il programma e da domani in teoria si inizia. Non ho ancora parlato con Conte Non, sono arrivato stamattina da Genova, è stata una cosa veloce, una giornata molto impegnativa". Pinamonti che nella scorsa stagione ha collezionato tra campionato e Coppa Italia 34 presenze e 7 gol.