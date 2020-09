Genoa o Inter: quale futuro per Andrea Pinamonti? Ne ha parlato così Mino Raiola: "Stiamo discutendo con i nerazzurri – le parole dell'agente dell'attaccante – Con il Genoa l'accordo lo abbiamo trovato, ora dobbiamo fare il passo più importante e stiamo cercando la soluzione giusta. Io sto parlando con loro, per me Andrea è un giocatore molto valido nonché una delle punte della Nazionale per il futuro. Il mercato dice questo: ci sono state delle offerte per lui, anche dall'estero. Ma stiamo parlando di un calciatore vero. A lui piacerebbe andare all'Inter, ma finché non c'è la firma non c'è l'accordo".