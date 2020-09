Tre anni dopo, Borja Valero è ancora lì. Emozionato e sorridente, per il suo ritorno alla Fiorentina. "Sono felice, ringrazio tutti per l'accoglienza" sono le sue prime parole nella conferenza stampa di presentazione. "Di quando andai via non voglio parlare – ha proseguito – grazie all'Inter per avermi portato in un club importante dove ho passato begli anni. Ora sono qui, mi allenerò come un bambino per giocarle tutte, poi deciderà l'allenatore. Posso trasmettere il mio modo di fare calcio e aiutare i compagni. Sento ancora di poter giocare, non penso al futuro". La delusione di non aver conquistato l’Europa League con i nerazzurri si trasforma nella voglia di rincorrere nuovi obiettivi con la Fiorentina: "Siamo stati vicini a vincere qualcosa anche se non ci siamo riusciti. In carriera non ho mai vinto, sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Voglio conquistarmi l'affetto della gente, penso di essere una risorsa per il club e voglio convincere chi non crede che il mio ritorno sia positivo. Giocare in Europa è necessario, per crescere e migliorare".