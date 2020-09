C'è la fumata bianca. Arturo Vidal sta per diventare un nuovo giocatore dell' Inter . La trattativa era già in discesa, nelle ultime ore i nerazzurri hanno trovato l'intesa verbale definitiva con il Barcellona : ai blaugrana andrà un milione di indennizzo più bonus . L'Inter si prepara così ad accogliere il tanto atteso rinforzo per il centrocampo di Conte. Il viaggio di Vidal verrà organizzato rapidamente: i nerazzurri contano che il giocatore possa arrivare a Milano già nella serata di domenica 20 settembre, al più tardi lunedì 21 mattina . Quando poi seguiranno comunque visite e firma. Ultimi dettagli, poi Vidal tornerà in Serie A a distanza di cinque anni. Ormai è fatta.

Godin sblocca tutto, Conte ritrova Arturo

Del difensore uruguaiano ha già parlato Di Francesco: sarà un rinforzo importante per il Cagliari. Per l'Inter si concretizza dunque quell'operazione in uscita necessaria per far posto a Vidal. Chiusa la trattativa con i rossoblù per Godin, la dirigenza ha potuto così accelerare per il centrocampista. Cercato già nella scorsa stagione, in arrivo dopo un anno di attesa. L'uomo di Conte. Ai tempi della Juventus, sotto la guida dell'allenatore leccese Vidal ha vissuto le stagioni più prolifiche della sua carriera: 40 gol in 126 partite, tra 2011 e 2014. L'inizio del ciclo d'oro bianconero ancora in corso, poi proseguito con Allegri. Vidal rimarrà alla Juve anche nel 2014/15, fino alla finale di Champions persa contro il Barcellona. Incroci del futuro, fino a Milano, di nuovo insieme a Conte.