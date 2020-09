Operazione da 26 milioni complessivi (3 per il prestito, 23 per il diritto di riscatto): l'attaccante turco passa in Premier League e il Leicester lo presenta giocando con il nome del wrestler americano The Undertaker. Il saluto alla Roma: "Innamorato di maglia, tifosi e città, grato per sempre" VERONA-ROMA 0-0, GLI HIGHLIGHTS: VIDEO

Cengiz Under è ufficialmente un giocatore del Leicester. L'operazione con la Roma è stata chiusa sulla base di 26 milioni totali, di cui 3 per il prestito oneroso e 23 per il diritto (inizialmente era obbligo) di riscatto. L'esterno d'attacco turco, acquistato dal Basaksehir nel 2017 per circa 14 milioni, lascia i giallorossi dopo tre stagioni, con 88 presenze e 17 gol tra Serie A e coppe, per proseguire la carriera in Inghilterra.

Cengiz diventa Under-taken leggi anche Fonseca: "Dzeko out? Per lui settimana difficile" Il Leicester ha annunciato l'ingaggio di Under sui social con un gioco di parole, presentandolo come Under-taken, che tradotto suona come "preso Cengiz Under". Evidente il riferimento al noto wrestler americano The Undertaker, seguito dalla foto di un cappello e un mantello - indossati sul ring - disegnati su un campo di calcio e postata su Twitter dal club inglese. L'attaccante turco si è detto pronto alla nuova avventura ("Questa è una grande opportunità"), mentre la Roma ha salutato il nazionale turco con un video che ne ripercorre le principali tappe in Italia.