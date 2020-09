I bianconeri hanno ripreso i contatti per l'attaccante spagnolo: l'Atletico Madrid apre a un prestito oneroso con diritto di riscatto, operazione da 55 milioni totali CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Dopo il 3-0 sulla Sampdoria all'esordio in campionato, la Juventus ritorna a pensare al mercato. La priorità resta l'attacco, si cerca un centravanti da mettere a disposizione di Andrea Pirlo. L'affare Dzeko, al momento, resta in stand-by e, per questo motivo, i bianconeri continuano a guardarsi intorno alla ricerca di alternative. E la Juventus ha riallacciato i rapporti con Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid già a Torino per due stagioni tra il 2014 e il 2016. Il club spagnolo ha aperto alla formula del prestito oneroso a 10 milioni di euro circa con diritto di riscatto fissato intorno ai 45 milioni di euro, per un'operazione da 55 milioni totali (ai quali vanno aggiunti 2 milioni di bonus).

Dalla Spagna: accordo Atletico Madrid-Suarez leggi anche Paratici chiude: "Suarez non verrà alla Juve" L'apertura dell'Atletico al prestito di Morata è dovuta all'accelerata sul fronte Suarez. I Colchoneros infatti hanno raggiunto un accordo con l'attaccante uruguaiano per un cotratto biennale non appena il giocatore si libererà dal Barcellona. Suarez che, tra l'altro, sarebbe in continuo contatto con Simeone, in attesa che l'operazione si sblocchi. Sempre dalla Spagna, il quotidiano catalano Sport parla di imminente rescissione del contratto che legava Suarez e il Barça fino al 2021.