La Juventus riabbraccia l’attaccante che, nel suo precedente biennio in bianconero, fu recordman per quanto riguarda la partecipazione ai gol. Considerando il totale di reti messe a segno e di quelle propiziate con assist in tutte le competizioni nelle stagioni 2014/15 e 2015/16, infatti, lo spagnolo è in testa a questa speciale classifica

MORATA ALLA JUVE, LE ULTIME NEWS