L’Inter ha annunciato, in data 22 settembre, il suo nuovo numero 22: Arturo Vidal. Ieri per il cileno le visite mediche e la firma: contratto triennale con l’opzione però di cambiare squadra dopo due stagioni. Al Barcellona un indennizzo di un milione in bonus

CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE