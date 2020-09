1/22

Ansu Fati è diventato un giocatore della prima squadra del Barcellona, indosserà la maglia numero 22, la stessa che vestiva Vidal prima del trasferimento all'Inter. Per il 17enne iberico (che fino alla passata stagione faceva parte del Barcellona B) è scattata automaticamente la clausola rescissoria da 400 milioni di euro prevista nel contratto. Nonostante la cifra notevole per un 17enne, non è lui il giocatore con la clausola più alta: ricordando che in Liga è obbligatoria dal 1985, vediamo la classifica delle clausole più elevate (foto Instagram @ansufati)