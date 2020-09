L’esterno passa ai blucerchiati, con cui ha firmato un contratto di quattro anni, come quelli trascorsi con la maglia dell’Inter. La Samp sarà l’ottava squadra in carriera. Il giocatore è atteso già venerdì per il primo allenamento

La Sampdoria ha acquistato Antonio Candreva dall' Inter . I blucerchiati hanno raggiunto l'accordo con i nerazzurri per un trasferimento a titolo definitivo, per un’operazione da 2,5 milioni di euro . Il giocatore invece firmerà un contratto quadriennale che scadrà nel giugno 2024 . Candreva è atteso già venerdì al centro sportivo di Bogliasco, dove sosterrà il primo allenamento con la sua nuova squadra.

La carriera di Antonio Candreva

Si conclude, dunque, dopo quattro anni l'esperienza di Candreva all'Inter. Era arrivato dalla Lazio nel 2016, mettendo insieme 151 presenze e 18 reti. In precedenza ha vestito anche le maglie di Ternana, Udinese, Livorno, Juventus, Parma, Cesena e Lazio. Ai biancocelesti le annate più prolifiche: in quattro stagioni infatti ha totalizzato 45 gol in 192 presenze.