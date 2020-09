Il Crotone vuole rinforzare il reparto offensivo e ha individuato in Filippo Falco il profilo giusto. Per questo, il club calabrese ha intrapreso i primi contatti col Lecce, per capire la fattibilità dell'operazione. I rossoblù dunque vogliono aumentare la qualità anche in attacco, dopo gli arrivi di Pedro Pereira e Reca tra difesa e centrocampo. Classe 1992, l'anno scorso Falco ha trovato finalmente la continuità in Serie A con la maglia del Lecce. Ha chiuso la stagione con 30 presenze, in cui ha segnato 4 volte e ha servito 6 assist. Un rendimento che gli potrebbe valere una nuova chiamata nel massimo campionato, che aveva già conosciuto ai tempi del Bologna tra il 2015 e il 2016 quando però era sceso in campo soltanto in 9 occasioni senza trovare il gol.