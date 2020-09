Il Torino tenta un doppio colpo: King e Ramirez

I due gol segnati all’Atalanta non sono bastati ad evitare la seconda sconfitta in due partite, per il Torino di Marco Giampaolo, che ora vuole aumentare la qualità in attacco. Due i principali obiettivi. Il primo è Joshua King, attaccante norvegese classe 1992 di proprietà del Bournemouth. I granata hanno avanzato una prima offerta per il giocatore e anche se non sarà facile acquistare il giocatore, la dirigenza del Toro vuole provarci fino alla fine. L’altro è una vecchia conoscenza dell’allenatore, Gaston Ramirez: al momento il Torino è in contatto con la Sampdoria per trovare un’intesa per il trasferimento dell’uruguaiano, che ha già dato un’apertura alla destinazione.