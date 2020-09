Il brasiliano dice addio ai rossoneri. Ha già svuotato il suo armadietto lasciando Milanello in compagnia del padre. Andrà al Lione a titolo definitivo, notizia importante da un punto di vista soprattutto economico. Ora il Milan ha il tesoretto per il difensore centrale

Lucas Paquetà dice addio al Milan. Il centrocampista brasiliano, che era arrivato in Italia dal Flamengo nel gennaio del 2019, ha svuotato il proprio armadietto di Milanello, lasciando il centro sportivo in compagnia del padre. Volerà in Francia, destinazione Ligue 1. Ad aspettarlo c'è il Lione di Rudi Garcia, che lo ha voluto e chiesto al presidente Aulas. Dopo lo straordinario cammino nell'ultima Champions, il Lione ha iniziato fra le difficoltà il nuovo campionato, dove ha raccolto una sola vittoria nelle prime cinque giornate. Tutti contenti dunque, dai francesi - che si rafforzano - allo stesso Paquetà, che era ormai fuori dai progetti di Pioli in seguito agli arrivi dei vari Tonali e Diaz. Passando per il Milan, che adesso ha il tesoretto necessario per dare l'attacco al difensore centrale.