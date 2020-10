Ufficiale l'acquisto a titolo definitivo dal Bodo Glimt dell'attaccante esterno classe 1999: ha firmato un contratto fino al 2025 e per la sua avventura in rossonero ha scelto la maglia numero 15

Jens Petter Hauge è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: l'attaccante esterno norvegese che i rossoneri hanno acquistato dal Bogo Glimt sarà fin da subito a disposizione di Stefano Pioli e per la sua avventura italiana indosserà la maglia numero 15, la stessa che in passato è stata indossata da un altro calciatore scandivano, l'attaccante danese Jon Dahl Tomasson (114 presenze, 35 gol e sei assist tra tutte le competizioni con il Milan dove ha giocato dal luglio del 2002 ad agosto 2005, vincendo tra le altre cose una Champions League contro la Juve a Manchester e uno scudetto). Arrivato in Italia nella giornata di martedì, Hauge ha svolto nelle seguenti 24 ore le visite mediche e ottenuto l’idoneità sportiva, iter che lo ha portato a legarsi con il Milan con un contratto quinquennale.