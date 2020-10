È fatta per l'arrivo dell'esterno in nerazzurro: già fissate le visite mediche. Dalbert va al Rennes in prestito con diritto di riscatto (12 milioni di euro) e così i nerazzurri potrebbero accelerare per Marcos Alonso CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Ora è tutto fatto per l'arrivo di Matteo Darmian all'Inter. L'esterno italiano classe 1989, più volte accostato ai nerazzurri, si sottoporrà nella giornata di venerdì 2 ottobre alle visite mediche, per poi mettersi a disposizione di Antonio Conte. Si conclude così un'operazione già impostata la scorsa estate, quando Darmian lasciò la Premier League e il Manchester United per trasferirsi al Parma. Dopo l'arrivo dell'ex Torino, l'Inter potrebbe provare ad accelerare anche per Marcos Alonso del Chelsea.

Dalbert al Rennes: prestito con diritto leggi anche Marotta: "Lautaro nuovo CR7? Dipende da lui" A lasciare un posto sulle fasce, nella rosa dell'Inter, è Dalbert. L'esterno brasiliano, dopo la stagione vissuta in prestito alla Fiorentina, tornerà in Francia e si trasferirà al Rennes. Dalbert sosterrà nella giornata di venerdì 2 ottobre le visite mediche, per poi firmare il nuovo contratto con il club francese. L'Inter cederà il brasiliano in prestito con diritto di riscatto, senza condizioni per l'obbligo, fissato a 12 milioni di euro.