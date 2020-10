Il belga è sempre più vicino al ritorno in Sardegna. Offerta all'Inter da cinque milioni di euro più il cartellino di Ladinetti, che poi i nerazzurri potrebbero girare in prestito all'Olbia, e altri 3 mln di bonus. Pronto un contratto triennale in rossoblù

