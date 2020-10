Juve riacquista Mandragora, ma resterà all'Udinese

Il club bianconero riacquista il centrocampista, lasciandolo all'Udinese in prestito per un anno con opzione per il rinnovo per la stagione 2021/2022: operazione da 10,7 milioni più bonus fino a 6 milioni legati a determinati obiettivi

Rolando Mandragora torna a essere un giocatore di proprietà della Juventus. Il club bianconero aveva un diritto di ricompra dall'Udinese, che però non è stato esercitato. Decaduta quest'opzione, la Juventus ha trovato un nuovo accordo per riacquistarlo a un prezzo più basso. Mandragora, infatti, torna ai bianconeri per una cifra pari a 10,7 milioni di euro con un contratto fino al 2025 ma, contestualmente, viene lasciato all'Udinese in prestito per la stagione in corso con opzione anche per la successiva. La Juventus, inoltre, si è impegnata a pagare un bonus non superiore ai 6 milioni di euro legato al raggiungimento di determinati obiettivi.