Il domino di calciomercato si sta per chiudere. Douglas Costa al Bayern, Chiesa alla Juventus e Callejon alla Fiorentina . Trovano conferma le indescrezioni uscite in Germania: il fantasista brasiliano è pronto a trasferirsi al club tedesco, con la formula del prestito gratuito secco di un anno. Una destinazione gradita a Costa, che ha già vestito la maglia del Bayern dal 2015 al 2017 (77 presenze e 14 gol), con i due club ormai ai dettagli per chiudere l'affare.

Ora lo sprint per Chiesa: i dettagli



L'uscita del classe '90, che si unisce a quelle di Rugani e De Sciglio, avvicina definitivamente Federico Chiesa alla Juve. In questo modo i bianconeri avrebbero creato così tutti i presupposti per abbracciare presto l'esterno della Nazionale. Ora manca solo l'accordo totale con la viola. La formula a cui sta lavorando la Juve è un prestito biennale (2 milioni per il primo anno, 8 per il secondo), con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni sulla base di tre particolari condizioni:

Chiesa deve giocare il 60% delle partite per un minimo di 30 minuti

Chiesa deve realizzare almeno 10 gol e 10 assist in due stagioni sportive

Nello stesso periodo la Juve deve arrivare tra le prime quattro

Basta che se ne verifichi una soltanto, e scatterà il riscatto. Scenari alla portata, se a Torino si dovesse ammirare il giocatore apprezzato a Firenze. Ma c'è un ultimo ostacolo tra le parti: Chiesa deve rinnovare con la Fiorentina prima di trasferirsi in prestito alla Juve. Tuttavia non c'è ancora l'intesa tra il giocatore e la viola su questo punto: il classe '97 al momento guadagna 1,8 milioni annui e vorrebbe rinnovare con un adeguamento dell'ingaggio che gli possa garantire la stessa cifra proposta dalla Juventus. La Fiorentina al momento ha detto di no, i due club devono venirsi incontro: la deadline è questa notte. Se sarà fumata bianca, il club di Commisso è pronto a cautelarsi. In caso di partenza di Chiesa c'è infatti José Callejon, svincolato dopo l'esperienza al Napoli. Meno di 24 ore per chiudere il quadro.