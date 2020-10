Chiesa, cosa manca per la chiusura

Accordo già impostato, ma cosa manca per chiudere l'operazione? Chiesa, per poter andare in prestito biennale alla Juventus, deve rinnovare con la Fiorentina. E ancora non c'è l'accordo tra giocatore e club Viola: l'esterno vorrebbe che Commisso gli garantisse la stessa cifra che poi prenderà alla Juventus nel caso in cui dovesse tornare a Firenze dopo il prestito.