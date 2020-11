Crotone, Junior Messias rinnova fino al 2024

Il brasiliano si lega ai calabresi per altre quattro stagioni. "Sono molto felice di far parte di questo progetto. Giocare in Serie A con questa maglia è un sogno per me. La salvezza arriverà se continuiamo a lavorare" ha detto dopo la firma CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Dopo aver contribuito in modo importante alla promozione del Crotone in Serie A, Junior Messias ha deciso di legarsi ancora di più al club calabrese. L’attaccante brasiliano infatti ha firmato il nuovo contratto con scadenza nel 2024. "Da due stagioni sta illuminando, a suon di giocate, in particolare gli occhi dei tifosi rossoblù ma più in generale quelli di tutti gli appassionati di calcio: stiamo parlando di Junior Messias, che ha appena prolungato il suo rapporto con il Crotone fino al 2024 presso il quartier generale rossoblù, alla presenza del Presidente Gianni Vrenna" si legge sul sito ufficiale del Crotone.